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Россиянам рассказали, как сэкономить 70% на счетах за кондиционер

Терапевт Симбирцева: сэкономить 70% на счетах за кондиционер поможет вентилятор

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Вентилятор помогает сократить затраты электроэнергии при работе кондиционера на 70%. Об этом в блоге клиники Фомина рассказала терапевт Аня Симбирцева.

«В журнале The Lancet Planetary Health недавно были опубликованы результаты исследования австралийских ученых. Они предлагают использовать кондиционеры воздуха в помещении не на полную мощность и при этом включать вентилятор, которому требуется всего около 5% энергии от той, что необходима для работы кондиционера», — рассказала Симбирцева.

Врач объяснила, что нужно установить температуру на кондиционере на 27 °C. Одновременно надо включить обычный вентилятор. В итоге воздух в комнате охладится до 23 °C.

Подход может снизить затраты электроэнергии на 70% и сократить выбросы парниковых газов.

«А вот только вентилятор не следует использовать уже при 35 °C — он просто гоняет горячий воздух, а при 40 °C и более даже нагревает его», — добавила врач.

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