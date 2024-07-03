Теплые щеки могут быть симптомом опасной болезни, выяснили ученые

Ученые выяснили, что по температуре лица можно определить возраст и заболевания человека, например, повышенное давление и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Врачи изучили температуру лица 2800 пациентов из Китая в возрасте от 21 до 88 лет. У пожилых участников нос был холоднее, а область вокруг глаз теплее, чем у молодых. При гипертонии также были теплыми щеки. А у людей с расстройствами метаболизма, включая диабет и жировую болезнь печени, зона вокруг глаз была теплее, чем у их сверстников.

Ученые попросили 23 пациентов ежедневно делать 800 прыжков со скакалкой. Через две недели их «тепловой возраст» снизился на пять лет.

Авторы планируют выяснить, связана ли температура лица с болезнями сердца и расстройствами сна. Температурные различия, которые выявили ученые, сложно почувствовать прикосновением, поэтому ученые использовали искусственный интеллект и тепловые карты. В будущем они могут стать инструментами работы врача.

Ранее ученые назвали главный фактор риска деменции.