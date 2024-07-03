Ученые выяснили, что соцсети вторглись в сюжеты ночных кошмаров

Международная группа ученых из Австралии, Ирана и США изучила воздействие социальных сетей на содержание пугающих снов людей. Специалисты выяснили, что онлайн-платформы стали все чаще вторгаться в кошмары и превратились в отдельный сюжет тревожных сновидений. Исследование опубликовано в научном журнале BMC Psychology (BMCP).

Команда опросила 595 взрослых пользователей социальных сетей из Ирана, попросив ответить на вопросы о частоте и содержании ночных кошмаров.

Для оценки уровня тревожности исследователи использовали подшкалу тревожности краткого опросника симптомов, где участники оценивали, насколько сильно их беспокоила нервозность за последние семь дней.

Исследование показало, что кошмары, связанные с социальными сетями, не очень распространены, но о них чаще сообщали люди, которые глубоко интегрировали онлайн-платформы в повседневную жизнь.

Наиболее распространенный сюжет плохого сна включал невозможность войти в социальные сети, за которым следовали разрывы в отношениях с другими пользователями. Менее распространенные кошмары включали сексуальные домогательства или кражу личных данных в сети.

Кошмары, связанные с социальными сетями, были в значительной степени связаны с повышенным уровнем тревожности, пониженным душевным спокойствием и худшим качеством сна.

По словам исследователей, по мере развития и интеграции в жизнь общества технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности, медийный контент будет все чаще и глубже проникать в сферу снов человечества.

Ранее ученые выяснили причину повышенного интереса зрителей к трансляциям стихийных бедствий в социальных сетях.