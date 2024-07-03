Назван самый опасный для сердца и сосудов тип углеводов

Ученые из Афинского университета Харокопио в составе научного коллектива установили, что рафинированные углеводы (содержатся в кондитерских и хлебобулочных изделиях, сладких напитках и фастфуде) стимулируют запуск воспалительных процессов, связанных с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи объяснили, что не все типы углеводов одинаково вредны. Некоторые из них, например, клетчатка (растительные волокна, входящие в состав овощей, фруктов, злаков, ягод) способствуют улучшению пищеварения, в то время как рафинированные углеводы (которыми богата жареная пища, фастфуд, сладкие лакомства и напитки) могут ослабить сердечно-сосудистое здоровье.

К таким выводам ученые пришли после проведения исследования с участием 3042 человек. На начальном этапе у участников не было сердечно-сосудистых патологий, хронических воспалительных заболеваний или рака. Испытуемых проинструктировали рассказать о своем рационе. После получения необходимых данных ученые приступили к этапу наблюдения, который длился около 20 лет.

За время наблюдения у 36% участников исследования произошли фатальные или нефатальные сердечно-сосудистые события. В частности, 71,7% и 4,3% всех случаев пришлись на ишемическую болезнь сердца (ИБС) и инсульт соответственно, а оставшиеся 24% — на сердечную недостаточность, а также заболевания периферических артерий и аорты.

Потребление углеводов как пищевого компонента само по себе не коррелировало с повышенным риском развития ССЗ. Однако у людей с увеличенной долей рафинированных углеводов такие заболевания возникали с большей вероятностью. Ученые объяснили, что избыток рафинированных углеводов способствует повышению уровней сахара и инсулина в крови. Гипергликемия (избыток глюкозы) продуцирует активные формы кислорода (АФК) и способствует развитию хронического воспаления низкой степени тяжести. Воспалительный процесс, в свою очередь, может быть провокатором сердечно-сосудистых заболеваний.

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