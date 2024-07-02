Ученые выяснили, какие антидепрессанты не приводят к увеличению веса

Ученые из Гарвардского института здравоохранения Пилигрим (Harvard Pilgrim Health Care) установили, что при приеме антидепрессанта бупропиона вероятность набора веса ниже, чем в ходе применения других лекарств этого типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

В ходе исследования ученые проанализировали данные электронных медицинских карт о назначении антидепрессантов 183 118 взрослым добровольцам в возрасте от 18 до 80 лет.

Исследовательская группа сравнила вес участников через шесть, 12 и 24 месяца после начала приема сертралина (Золофт), циталопрама (Целекса), эсциталопрама (Лексапро), флуоксетина (Прозака), пароксетина (Паксила), бупропиона (Веллбутрина), дулоксетина (Цимбалта) и венлафаксина (Эффексора).

Результаты показали, что через шесть месяцев после начала приема пароксетина, дулоксетина или эсциталопрама риск набора веса у испытуемых был на 15% выше, чем у участников, которым был назначен сертралин. Также было установлено, что у лиц, принимавших венлафаксин или циталопрам, вероятность увеличения массы тела была выше.

Ученые отметили, что у людей, которым назначали флуоксетин, не наблюдалось заметных изменений веса спустя полгода лечения. С самой низкой вероятностью набора веса корректировал прием бупропиона.

По словам исследователей, изменение веса в период приема антидепрессантов — один из возможных (и относительно распространенных) побочных эффектов лекарства. Ученые предположили, что выраженность этого эффекта может варьироваться в зависимости от конкретного препарата. Авторы исследования надеются, что результаты их работы поспособствуют более вдумчивому назначению антидепрессантов.

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