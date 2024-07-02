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Сейчас впервые в истории к МКС пристыкованы три пилотируемых корабля разных типов

Кононенко: к МКС впервые пристыковались три пилотируемых корабля разных типов

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«Роскосмос»

Командир российского космического отряда на МКС Олег Кононенко поделился информацией о трех пилотируемых кораблях, пристыкованных к станции: «Союз МС-25», Crew Dragon Endeavour и Boeing Starliner. Как он рассказал ТАСС, это первый случай, когда к МКС пристыкованы три различных типа пилотируемых кораблей.

«Впервые к станции пристыкованы сразу три пилотируемых корабля разных типов: Starliner, Crew Dragon и «Союз», — отметил Кононенко. Он также поделился видео, на котором видны три корабля через иллюминаторы МКС.

Помимо трех пилотируемых кораблей, в настоящее время на станции находятся три грузовых корабля — один Cygnus и два Progress MS.

Первый пилотируемый полет в составе МКС совершил корабль CST-100 Starliner от компании Boeing. Запуск ракеты с кораблем произошел 5 июня с мыса Канаверал, и спустя немного более суток Starliner успешно пристыковался к МКС.

Изначально планировалось, что корабль пробудет на станции 8 дней, однако NASA несколько раз продлила миссию астронавтов Барри Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. На данный момент точная дата их возвращения на Землю пока не определена.

Ранее орбиту МКС скорректировали для запуска «Союза МС-26» осенью.

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