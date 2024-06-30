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Ученые нашли способ победить устойчивый к лечению грибок

mSphere: лекарства для укрепления костей помогут избавиться от устойчивого грибка

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Depositphotos

Лекарства для укрепления костей могут повысить эффективность средств для лечения грибковых инфекций. Это показало исследование, опубликованное в журнале mSphere.

Грибковые инфекции могут поражать кожу, волосы и ногти. Обычно они не приводят к серьезным осложнениям, но иногда их трудно излечить. Рецидивы инфекции могут происходить годами. В этих случаях грибок часто устойчив к противогрибковым лекарствам азолам: флуконазолу, итраконазолу и кетоконазолу.

В новом исследовании ученые выяснили, что повысить эффективность азолов могут бисфосфонаты: риседронат, алендронат и золедронат. Эти лекарства используют для лечения остеопороза — характерного для пожилых заболевания, при котором истончаются кости и повышает риск переломов. Они не только повысили эффективность азолов, но и предотвратили появление устойчивых грибков.

Разработка новых противогрибковых препаратов может занимать годы и даже десятилетия. Бисфосфонаты уже одобрены для применения в медицине, поэтому их перепрофилирование будет относительно быстрым.

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