Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли в человеческом мозге центр выживания

PLOS Biology: в гипоталамусе человека обнаружили различные режимы выживания

close
100%
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Калифорнийского технологического института в США обнаружили центр выживания в мозге человека. Данные об исследовании опубликованы в журнале PLOS Biology.

Отмечается, что гипоталамус известен своей ролью в регулировании температуры тела, голода и сна. Он также способен возбуждать симпатическую нервную систему в ответ на стресс, тем самым подготавливая мышцы к повышенной активности.

В ходе проведенных исследований ученые подтвердили, что изменения в активности гипоталамуса, а также в связанных с ним областях мозга человека, были связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Паттерны нейронной активности гипоталамуса позволяли специалистам предсказать, насколько хорошо участник выполнит следующую задачу в игре на выживание.

Но несмотря на это связь не была замечена при переключении между другими видами поведения.

До этого ученые рассказали, как внутренние часы человеческого организма в гипоталамусе, известные как циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна.

Ранее ученые заявили, что пересадка органов может изменить личность человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами