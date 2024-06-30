Ученые нашли в человеческом мозге центр выживания

Ученые Калифорнийского технологического института в США обнаружили центр выживания в мозге человека. Данные об исследовании опубликованы в журнале PLOS Biology.

Отмечается, что гипоталамус известен своей ролью в регулировании температуры тела, голода и сна. Он также способен возбуждать симпатическую нервную систему в ответ на стресс, тем самым подготавливая мышцы к повышенной активности.

В ходе проведенных исследований ученые подтвердили, что изменения в активности гипоталамуса, а также в связанных с ним областях мозга человека, были связаны с переключением поведения, необходимого для выживания.

Паттерны нейронной активности гипоталамуса позволяли специалистам предсказать, насколько хорошо участник выполнит следующую задачу в игре на выживание.

Но несмотря на это связь не была замечена при переключении между другими видами поведения.

До этого ученые рассказали, как внутренние часы человеческого организма в гипоталамусе, известные как циркадный ритм, играют решающую роль в регулировании режима сна.

Ранее ученые заявили, что пересадка органов может изменить личность человека.