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Многодневная рвота из-за марихуаны привела к летальному исходу у молодой канадки

Daily Mail: рвота из-за марихуаны привела к летальному исходу у 22-летней канадки

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Depositphotos

Из-за употребления марихуаны у 22-летней канадки развилась тяжелая многодневная рвота. Это привело к нарушению сердечного ритма и летальному исходу, сообщает Daily Mail.

Девушка начала употреблять марихуану в 14 лет. В последние полгода жизни она шесть раз обращалась к врачам из-за сильных приступов рвоты, которые длились около недели. Пациентка поступила в больницу после многодневной рвоты, которая привела к падению уровня калия в крови и нерегулярному сердцебиению. Ей провели реанимацию, врачам удалось восстановить работу сердца. Но мозг был сильно поврежден из-за дефицита кислорода. Четыре дня спустя ее отключили от аппарата жизнеобеспечения.

Употребление марихуаны снижает чувствительность определенных рецепторов в мозге и ЖКТ. Это приводит к тошноте и другим расстройствам пищеварения. Летальному исходу из-за нарушения сердцебиения способствовали генетические особенности пациентки и прием лекарств от тревоги и тошноты.

Врачи отметили, что подобные летальные исходы из-за употребления марихуаны редки: описанный случай стал третьим в истории.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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