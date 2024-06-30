Врачи рассказали, как пробудить воспоминания при деменции

Прослушивание музыки или пение могут улучшить состояние больных деменцией и пробудить у них сохранившиеся воспоминания. Об этом сообщает новостной портал Клиники Мэйо.
Болезнь Альцгеймера приводит к потере клеток мозга, ухудшению памяти, мышления и способности общаться. Однако музыкальные воспоминания часто сохраняются, поскольку связанные с ними области мозга меньше страдают от деменции.
Исследования показывают, что прослушивание музыки или пение могут улучшить эмоции и поведение пациентов с разными видами деменции.
Врачи рекомендовали выбирать любимую музыку пациента, связанную со счастливыми моментами жизни. Медленные мелодии помогают успокоить больного во время еды и гигиенических процедур, а бодрые и веселые — улучшить настроение.
При воспроизведении музыки нужно устранить другие шумы: выключить телевизор, закрыть дверь, не использовать приложения с рекламой.
Во время прослушивания или пения можно помочь пациенту танцевать или проявлять другую активность.
Ранее ученые назвали главный фактор риска деменции.