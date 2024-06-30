Врачи рассказали, как пробудить воспоминания при деменции

Прослушивание музыки или пение могут улучшить состояние больных деменцией и пробудить у них сохранившиеся воспоминания. Об этом сообщает новостной портал Клиники Мэйо.

Болезнь Альцгеймера приводит к потере клеток мозга, ухудшению памяти, мышления и способности общаться. Однако музыкальные воспоминания часто сохраняются, поскольку связанные с ними области мозга меньше страдают от деменции.

Исследования показывают, что прослушивание музыки или пение могут улучшить эмоции и поведение пациентов с разными видами деменции.

Врачи рекомендовали выбирать любимую музыку пациента, связанную со счастливыми моментами жизни. Медленные мелодии помогают успокоить больного во время еды и гигиенических процедур, а бодрые и веселые — улучшить настроение.

При воспроизведении музыки нужно устранить другие шумы: выключить телевизор, закрыть дверь, не использовать приложения с рекламой.

Во время прослушивания или пения можно помочь пациенту танцевать или проявлять другую активность.

Ранее ученые назвали главный фактор риска деменции.