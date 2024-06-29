Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пережитые травмы ломают систему нейронных связей в мозге, выяснили ученые

NMH: посстравматическое стрессовое расстройство меняет характер активности мозга

close
100%
Depositphotos

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио доказали, что пациенты с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством (дПТСР) демонстрируют другие шаблоны мозговой активности по сравнению со здоровыми людьми. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Диссоциативное посттравматическое стрессовое расстройство — подтип ПТСР, характеризующийся наличием диссоциативных симптомов в дополнение к типичным симптомам ПТСР.

Люди с дПТСР часто испытывают чувство отчуждения или разрыва связи с окружающим миром или самими с собой. Это может проявляться как деперсонализация (ощущение, что тело существует отдельно от личности) и дреализация (состояние, в котором окружающий мир кажется ненастоящим).

Подтип дПТСР часто возникает у людей, перенесших тяжелую и длительную травму — например, многолетние издевательства в детстве или череду пережитых несчастий.

В новом исследовании команда изучила мозговую активность пациентов с дПТСР с помощью современных средств визуализации. В эксперименте в общей сложности приняли участие 197 человек, из которых 50 страдали дПТСР, 84 — другими формами посттравматического стрессового расстройства, а 63 были здоровы и представляли контрольную группу.

Результаты показали небольшие различия в функциональных связях мозга между участниками с посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками в височных областях мозга и правой лобно-теменной сети. Правая лобно-теменная сеть связана с вниманием, рабочей памятью и когнитивным контролем.

Различия в функциональных связях между участниками с диссоциативным посттравматическим стрессовым расстройством и здоровыми участниками были широко распространены и гораздо значительнее.

Они охватывали подкорковые области мозга, сенсомоторные области и другие внутренние сети связи, отвечающие за процессы в состоянии покоя.

Исследователи пришли к выводу, что изменения в характере мозговой активности у людей с дПТСР помогают им компенсировать когнитивные нарушения, вызванные травмой.

Ранее ученые нашли способ стереть травмирующие воспоминания из памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами