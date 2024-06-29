Ученые подсчитали количество лун в Солнечной системе

Большие и малые небесные тела в Солнечной системе обладают 761 известным естественным спутником. Однако это число может составлять менее 10% от настоящего количества лун в нашей звездной сиситеме, считают астрономы. Об этом сообщает научный портал Live Science.

Согласно данным Международного астрономического союза, официально зарегистрирован 288 планетарных спутников вокруг восьми миров Солнечной системы. Так открыто 473 так называемых спутников малых тел, которые вращаются вокруг астероидов и карликовых планет.

Ближайшие к Солнцу Меркурий и Венера лишены настоящих спутников из-за гравитации звезды, которая оторвала бы любую потенциальную луну. Вместе с тем у Венеры есть одна известная квази-луна Зоозве, но она на самом деле вращается вокруг Солнца, а не Венеры.

Земля обладает одной крупной луной, но у нее также есть по меньшей мере семь квази-лун, и иногда возникают временные мини-луны.

У Марса есть два настоящих спутника: Фобос и Деймос. Деймос постепенно приближается к родительскому миру, и однажды может упасть на марсианскую поверхность.

Юпитер обладает 95 спутниками, включая Каллисто, Европу, Ио и Ганимед — крупнейшую луну в Солнечной системе, чей диаметр на 8% больше планеты Меркурий.

У Сатурна 146 лун, среди которых есть такие крупные миры как Титан, Мимас и Энцелад.

За последние несколько лет астрономы открыли множество новых лун. С начала 2023 года исследователи космоса нашли как минимум 62 новых спутника у Сатурна и 12 новых спутников Юпитера, а также два объекта у Нептуна и одну луну у Урана.

Число планетарных спутников также может увеличиться, если ученые найдут больше планет в Солнечной системе. Одним из таких миров является неуловимая Девятая Планета — гипотетическая планета-гигант, которая может скрываться на задворках нашей системы.

Если планета действительно существует, исследователи предположили, что она может быть окружена несколькими спутниками.

По словам сотрудника Института астрономии и астрофизики Академии Синика на Тайване Эдварта Эштона, общее количество лун в пределах Солнечной системы может доходить до 10 тыс. Таким образом, ученым предстоит открыть более 92% объектов данного типа.

Ранее ученые нашли непостоянные квази-луны на орбите Земли.