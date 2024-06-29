Вредную еду нужно помечать по аналогии с табачными изделиями, заявил ученый-диетолог

Производители чипсов, шоколада, снэков и другой ультра-обработанной (УО) пищи должны маркировать свою продукцию предупреждениями о вреде для здоровья по аналогии с табачными изделиями. Об этом бразильский ученый-диетолог Карлос Монтейру из Университета Сан-Паулу заявил на Международном конгрессе по проблемам ожирения, сообщает газета The Guardian.

Профессор Монтейру первым ввел обиход термин «ультра-обработанная еда» 15 лет назад. Под ним понимаются продукты фабричного производства, содержащие много жира, сахара и соли, но мало питательных веществ и витаминов.

По словам ученого, УО-продукты вытесняют более здоровую и менее обработанную пищу во всем мире, способствуя пандемии ожирения, диабета и других хронических заболеваний, связанных с питанием.

В Великобритании и США более половины среднестатистического рациона сегодня состоит из ультра-обработанных продуктов. Для некоторых, особенно для людей моложе, беднее или из неблагополучных районов, типична диета, содержащая до 80% УО-еды.

Карлос Монтейру добавил, что рекламу УО-продуктов нужно запретить или строго ограничить, а также исключить продажу вредной пищи в школах и медицинских учреждениях.

Профессор подчеркнул, что глобальный вред здоровью от чипсов, шоколадок, сладких газированных напитков, фастфуда и так далее сопоставим с последствиями табакокурения, поскольку и табак, и УПФ вызывают многочисленные серьезные заболевания и преждевременный уход из жизни.

Ранее врач сравнила вред для здоровья от стандартной порции картошки фри с выкуриванием пачки сигарет.