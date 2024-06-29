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Ученые связали садоводство с сохранением ума до старости

J. Environ. Psychol: садоводство повышает шансы сохранить хорошую память в старости

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pexels.com

Люди, которые проводят больше времени за работой в саду, реже страдают от проблем с мышлением. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Environmental Psychology (J. Environ. Psychol.).

Ученые проанализировали данные 467 человек из Эдинбурга. Они сдали тест на интеллект в возрасте 11 лет, а затем — в 79 лет. Вопросы включали задания на логику, пространственное мышление и вычисления.

280 участников часто или иногда занимались садоводством. В течение всей жизни у них были лучше навыки мышления. В возрасте от 79 до 90 лет их память, способность к решению проблем и беглость речи ухудшились. Однако ухудшение навыков было менее выраженным, чем у тех, кто не занимался садоводством.

Защитный эффект садоводства сохранялся даже при учете социально-экономического статуса человека, уровня образования, когнитивных способностей в детстве, здоровья и уровня физической активности.

Уход за садом требует работы памяти и логики. Поэтому активное садоводство может защитить от ухудшения работы мозга.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь между садоводством и работой мозга, отметили ученые.

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