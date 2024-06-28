В РАН рассказали о самых прорывных астрономических разработках

В Институте прикладной астрономии РАН работают над созданием радиотелескопа РТ-13 в Уссурийской астрофизической обсерватории — станции на Дальнем Востоке, эта разработка является самой прорывной в учреждении. Об этом kp.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, наблюдения на радиотелескопе могут начаться через несколько лет. Астроном уточнил, что в число основных задач института входит обеспечение связи земных и небесных систем координат.

«Мы наблюдаем квазары и спутники, определяем поправку времени, координаты полюса. Все это важно для безупречной работы спутников ГЛОНАСС. Для этого у нас создан радиоинтерферометрический комплекс «Квазар-КВО — три станции, в Светлом (Приозерский район Ленинградской области), в Зеленчуке (Северный Кавказ), и в Бурятии. Четвертая — под Уссурийском, как уже сказал», — отметил Железнов.

Он добавил, что в институте также ведется разработка собственной платной теории EPM.

15 июня Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о планах отправить на орбиту небольшой спутник, который будет имитировать настоящую звезду. Устройство поможет откалибровать телескопы в земных обсерваториях.

Ранее астроном ответил, существуют ли внеземные цивилизации.