Стала известна «метеоритная» миссия «Луны-26»

В ближайшие годы запуск космических аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» будет осуществлен для проведения различных исследований на Луне. «Луна-26» будет оснащена 13 научными приборами и займется изучением метеоритной опасности между Луной и Землей, пишет ТАСС.

В это время «Луна-27» будет исследовать грунт на южном полюсе Луны.

Запуск «Луны-26» запланирован на 2027 год, а его задачи включают фотосъемку лунной поверхности, радиоволновые исследования, а также обеспечение связи с «Луной-27». С другой стороны, «Луна-27», запланированная на 2028 год, будет исследовать состав грунта и водяного льда в южной полярной области Луны с помощью более десятка научных приборов.

Помимо этого, планируется изучение содержания водорода, химического состава грунта и других параметров окололунной среды. После выполнения этих миссий будут рассмотрены новые проекты, включая возможные миссии с луноходами, в рамках российской научной лунной программы.

До этого стало известно, что российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли. При этом никаких угроз для Международной космической станции (МКС) не зафиксировано.

Ранее впервые в истории на Землю доставили грунт с обратной стороны Луны.