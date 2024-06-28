Археологи узнали время крушения античного Киренийского корабля

Археологи из США и Европы провели исследование возраста артефактов с Киренийского корабля и пришли к выводу, что корабль потерпел крушение у берегов Кипра примерно в 286-272 годах до нашей эры, что на несколько лет отличается от предыдущих предположений ученых. Эту информацию предоставила пресс-служба Корнеллского университета, пишет ТАСС.

Ученые проанализировали различные древние артефакты и останки органики, найденные на корабле, включая фрагменты шкур коз и овец, глиняные черепки и тысячи древних миндалей, хранившихся в амфорах. Исследования показали, что корабль отправился в свое последнее плавание позже, чем предполагалось ранее — в период с 286 по 272 год до нашей эры.

Группа археологов из США и Европы под руководством профессора Корнеллского университета Стерта Мэннинга изучала множество артефактов, собранных еще в середине прошлого века после обнаружения Киренийского корабля у северных берегов Кипра. Они изучали как фрагменты судна, так и различные предметы быта и ритуальные предметы, найденные на борту.

Интерес к артефактам вызван тем, что они не содержали молекул полиэтиленгликоля (ПЭГ), который использовался для защиты деревянных артефактов. Профессор Мэннинг успешно обошел эту проблему, обнаружив незагрязненный ПЭГом фрагмент корабля в музейных коллекциях и изучив свойства других артефактов, не подвергавшихся воздействию этого полимера. Ученые также провели очистку образцов древесины от полимера и уточнили радиоуглеродную шкалу для определения возраста артефактов.

Результаты новых измерений подтвердили предыдущие датировки монет, найденных на борту корабля, указав на то, что корабль затонул не в 294-290 годах до нашей эры, как считалось ранее, а в период с 286 по 272 год до нашей эры. Эти данные могут помочь уточнить время затопления других античных судов, включая еще одно древнегреческое судно, найденное на южном побережье Кипра в 2007 году.

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