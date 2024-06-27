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Самых маленьких слонов в мире занесли в Красный список МСОП

NHM: недавно признанный наукой борнейский слон оказался под угрозой вымирания

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Shutterstock

Международный союз охраны природы (МСОП) включил борнейских слонов в Красный список, куда вносят находящиеся под угрозой исчезновения виды. Об этом сообщается на сайте британского Музея естественной истории (NHM), специалисты которого принимали участие в исследовании.

Борнейские слоны считаются самыми маленькими среди своих сородичей. Они достигают роста не более 2,5 метра. Впервые этот подвид открыли в 1950 году, однако отдельной разновидностью борнейских слонов признали лишь относительно недавно.

По словам ученых, пока в академических кругах спорили о принадлежности слонов, популяция животных на самом острове Борнео в Индонезии резко сократилась из-за вырубки джунглей под масличные пальмы. Сегодня в дикой природе осталось не более 1 тыс. особей борнейских слонов.

Исследователи призывают защитить леса, в которых живут слоны, и связать их с другими фрагментами джунглей. Это может включать в себя изменение направления дорог или открытие коридоров для диких животных через пальмовые плантации.

Специалисты отметили, что выделение борнейского слона в отдельный подвид должно способствовать усилиям по его сохранению как уникальной разновидности с эволюционной историей, насчитывающей 300 тыс. лет.

Ранее ученые выяснили, что слоны обращаются друг к другу по именам.

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