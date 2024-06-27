Ученые нашли в мозге молекулу, позволяющую запоминать события на всю жизнь

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк обнаружили в мозге соединение, играющее ключевую роль в формировании долговременной памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Воспоминания формируются, когда группы нейронов в области мозга, называемой гиппокампом, активируются в ответ на определенный опыт.

Каждый раз, когда мы вспоминаем эти события, в мозге включается один и тот же набор клеток. Когда один нейрон неоднократно активирует другой, связь между ними усиливается.

Со временем этот процесс в гиппокампе, наряду с соответствующей активностью в других областях мозга, превращает кратковременную память в долговременную.

Чтобы сохранить долговременные воспоминания, клетки мозга вырабатывают белки , которые помогают укреплять связи или синапсы между нейронами.

Одним из важнейших белков является фермент PKMzeta, который постоянно вырабатывается нейронами. Однако до недавнего времени было неизвестно, как этот фермент узнает, к каким синапсам ему нужно двигаться для сохранения воспоминаний.

В новом исследовании ученые обнаружили молекулу под названием KIBRA, которая притягивает PKMzeta к синапсам.

Результаты предполагают, что KIBRA действует как «клей», прилипая к этим сильным синапсам, а также направляя к ним PKMzeta, что и объясняет этот феномен, заявила команда.

В лабораторных экспериментах команда исследовала, влияет ли нарушение связи между KIBRA и PKMzeta на то, насколько хорошо мыши выполняют тесты на долговременную память.

Блокирование взаимодействия между KIBRA и PKMzeta ухудшило долговременную пространственную память мышей — другими словами, их способность избегать опасных зон испытательного полигона, где их бьет током.

Ученые рассчитывают, что их открытие поможет создать лечение от болезни Альцгеймера и других расстройств, вызывающих потерю памяти.

Ранее ученые остановили утрату памяти при болезни Альцгеймера с помощью экспериментального лекарства.