Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли в мозге молекулу, позволяющую запоминать события на всю жизнь

SciAdv: молекула KIBRA связывает важные воспоминания с сильными нейронами

close
100%
Freepik

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк обнаружили в мозге соединение, играющее ключевую роль в формировании долговременной памяти. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Воспоминания формируются, когда группы нейронов в области мозга, называемой гиппокампом, активируются в ответ на определенный опыт.

Каждый раз, когда мы вспоминаем эти события, в мозге включается один и тот же набор клеток. Когда один нейрон неоднократно активирует другой, связь между ними усиливается. 
Со временем этот процесс в гиппокампе, наряду с соответствующей активностью в других областях мозга, превращает кратковременную память в долговременную.

Чтобы сохранить долговременные воспоминания, клетки мозга вырабатывают белки , которые помогают укреплять связи или синапсы между нейронами.

Одним из важнейших белков является фермент PKMzeta, который постоянно вырабатывается нейронами. Однако до недавнего времени было неизвестно, как этот фермент узнает, к каким синапсам ему нужно двигаться для сохранения воспоминаний.

В новом исследовании ученые обнаружили молекулу под названием KIBRA, которая притягивает PKMzeta к синапсам.

Результаты предполагают, что KIBRA действует как «клей», прилипая к этим сильным синапсам, а также направляя к ним PKMzeta, что и объясняет этот феномен, заявила команда.

В лабораторных экспериментах команда исследовала, влияет ли нарушение связи между KIBRA и PKMzeta на то, насколько хорошо мыши выполняют тесты на долговременную память.

Блокирование взаимодействия между KIBRA и PKMzeta ухудшило долговременную пространственную память мышей — другими словами, их способность избегать опасных зон испытательного полигона, где их бьет током.

Ученые рассчитывают, что их открытие поможет создать лечение от болезни Альцгеймера и других расстройств, вызывающих потерю памяти.

Ранее ученые остановили утрату памяти при болезни Альцгеймера с помощью экспериментального лекарства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами