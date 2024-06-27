Ученые подсчитали, сколько калорий нужно для поддержания беременности

По словам профессора эволюционной антропологии и глобального здравоохранения Университета Дьюка (США) Германа Понтцера, для поддержания беременности в течение девяти месяцев женщинам необходимо потреблять до 50 до 85 тысяч дополнительных калорий. Об этом сообщает издание Life Science (LS).

Понтцер объяснил, что цифра в 50 тысяч калорий была получена учеными из университета Монаша в Австралии. Исследователи подсчитали так называемые репродуктивные затраты представителей живых организмов 81 вида, начиная от микроскопических водных существ и заканчивая крупными млекопитающими (включая человека).

По оценкам исследователей, из 50 тысяч дополнительных калорий только 4% расходуются непосредственно на рост плода путем деления клеток. Оставшееся большинство используется организмом беременной женщины для различных нужд, таких как способность самостоятельно передвигаться при условии увеличения веса.

Другие исследования показали, что 50 тысяч калорий может быть слишком малой прибавкой. Специалисты в области педиатрии и диетологии Медицинского колледжа Бейлора (США) установили, что дополнительно потреблять нужно 77 675 калорий. Они уточнили, что 90 дополнительных калорий необходимо ежедневно включать в рацион в первом триместре, 287 — во втором и 466 — в третьем.

Ученые Пеннингтонского центра биомедицинских исследований называют еще более весомую цифру. По их подсчетам, за девять месяцев беременности женщины увеличивают число дополнительных калорий примерно до 84 700 тысяч.

Профессор Понтцер уточнил, что конкретное число дополнительных калорий, необходимых для здоровой беременности, неоднозначно. Этот показатель во многом будет зависеть от веса и роста будущей матери, уровня ее физической активности и особенностей метаболизма.

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