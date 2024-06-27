Ученые выяснили профессиональные заболевания «офисных работников» Древнего Египта

Чешские ученые из Карлова университета в Праге выяснили, что писцы в Древнем Египте часто страдали от дегенеративных изменений в суставах, вызванных характером их трудовых обязанностей. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Древнеегипетские писцы были людьми высокого статуса благодаря своей грамотности. Они выполняли административные задачи.

Чтобы узнать, как сидячая работа сказывалась на здоровье образованных египтян, команда изучила останки 69 взрослых мужчин, погребенных в некрополе в Абусире между 2700 и 2180 годами до нашей эры.

Исследователи установили, что 30 человек при жизни исполняли обязанности писцов. Как показал анализ, среди этой группы чаще всего встречались изменения в месте соединения нижней челюсти с черепом, верхней части плечевой кости, первой пястной кости большого пальца правой руки, нижней части бедра и вдоль всего позвоночника.

Другими особенностями скелета писцов оказались углубления на обеих коленных чашечках и уплощенная поверхность кости в нижней части правой лодыжки.

Авторы предполагают, что эти изменения были вызваны тем, что древнеегипетские служащие часами были вынуждены сидеть со скрещенными ногами и наклоненной вперед головой без опоры для рук.

Деформации в коленях, бедрах и лодыжках, вероятно, указывают на то, что писцы предпочитали сидеть, опираясь на колено одной из ног и подгибая вторую.

Дегенерация челюстных суставов могла возникнуть в результате того, что писцы все время жевали концы стеблей камыша, чтобы ими было удобнее писать, в то время как искривление большого пальца правой руки развивалось от необходимости удерживать перо в руке.

Ранее ученые выяснили, что лекари в Древнем Египте пытались удалять раковые опухоли хирургическим путем.