Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили профессиональные заболевания «офисных работников» Древнего Египта

SciRep: древнеегипетские писцы страдали деформациями костей из-за сидячей работы

close
100%
Nature

Чешские ученые из Карлова университета в Праге выяснили, что писцы в Древнем Египте часто страдали от дегенеративных изменений в суставах, вызванных характером их трудовых обязанностей. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Древнеегипетские писцы были людьми высокого статуса благодаря своей грамотности. Они выполняли административные задачи.

Чтобы узнать, как сидячая работа сказывалась на здоровье образованных египтян, команда изучила останки 69 взрослых мужчин, погребенных в некрополе в Абусире между 2700 и 2180 годами до нашей эры.

Исследователи установили, что 30 человек при жизни исполняли обязанности писцов. Как показал анализ, среди этой группы чаще всего встречались изменения в месте соединения нижней челюсти с черепом, верхней части плечевой кости, первой пястной кости большого пальца правой руки, нижней части бедра и вдоль всего позвоночника.

Другими особенностями скелета писцов оказались углубления на обеих коленных чашечках и уплощенная поверхность кости в нижней части правой лодыжки.

Авторы предполагают, что эти изменения были вызваны тем, что древнеегипетские служащие часами были вынуждены сидеть со скрещенными ногами и наклоненной вперед головой без опоры для рук.

Деформации в коленях, бедрах и лодыжках, вероятно, указывают на то, что писцы предпочитали сидеть, опираясь на колено одной из ног и подгибая вторую.

Дегенерация челюстных суставов могла возникнуть в результате того, что писцы все время жевали концы стеблей камыша, чтобы ими было удобнее писать, в то время как искривление большого пальца правой руки развивалось от необходимости удерживать перо в руке.

Ранее ученые выяснили, что лекари в Древнем Египте пытались удалять раковые опухоли хирургическим путем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами