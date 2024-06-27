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Ученые опровергли популярную теорию о причине вымирания мамонтов на Земле

Cell: инбридинг не был причиной исчезновения мамонтов на острове Врангеля

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Kurzon/Tracy O/Wikimedia

Специалисты Шведского музея естественной истории в Стокгольме при участии коллег из Дании изучили геном последней популяции мамонтов на Земле — стада, поселившегося на острове Врангеля около 10 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Результаты анализа показали, что изолированная группа мамонтов жила на острове в течение последующих 6 тыс. лет. Все они произошли максимум от восьми особей, но за 20 поколений поголовье увеличилось до 200–300 животных.

Ученые отметили, что, несмотря на признаки инбридинга (близкородственного скрещивания) и низкого генетического разнообразия, вырождение стада не может объяснить причину его окончательного вымирания.

Согласно полученным данным, размер популяции мамонтов на острове Врангеля оставался стабильным до самого конца.

И хотя гигантское стадо постепенно накапливало умеренно вредные мутации на протяжении всего своей истории, ученые установили, что звери также избавлялись от наиболее вредных мутаций.

«Теперь мы можем с уверенностью отвергнуть идею о том, что популяция была слишком маленькой и что она была обречена на вымирание по генетическим причинам», — заявил старший автор научной работы, эволюционный генетик Лав Дален.

Специалисты считают, что последних мамонтов на Земле могло погубить какое-то случайное катастрофическое событие. В противном случае гигантские звери с некоторой вероятностью дожили бы до наших дней.

Ранее российские ученые нашли на северо-востоке Сибири гигантские залежи костей мамонтов.

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