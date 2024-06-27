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Россиянам рассказали, пить ли статины при повышенном уровне сахара

Доктор Утин объяснил, что диабет — не противопоказание к приему статинов

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При диабете принимать лекарства для снижения уровня холестерина не только опасно, но и необходимо для продления жизни. Об этом в своем Telegram-канале рассказал кардиолог Алексей Утин.

«Инсульты и инфаркты у людей с диабетом происходят в четыре-семь раз чаще, чем у людей без диабета. Но многие люди с диабетом отказываются от приема статинов потому, что им кто-то сказал, что статины повышают уровень сахара в крови. Это действительно так, но это повышение очень незначительное», — рассказал кардиолог.

Диабетикам не нужно бояться статинов. Исследование CARDS продемонстрировало, что при сахарном диабете 2 типа прием аторвастатина снижает риски инфарктов и инсультов на 40%. А недавняя работа показала, что если начать прием статинов на 2,7 лет позже, риск сердечно-сосудистых осложнений повышается на 30%.

Для увеличения продолжительности жизни людей с диабетом и преддиабетом важен контроль сердечно-сосудистых факторов риска, особенно холестерина и давления.

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