Рыбья слизь оказалась аналогом молока у млекопитающих, выяснили ученые

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила, что рыбы могут передавать своим личинкам материнский иммунитет приблизительно тем же образом, как это делают млекопитающие для своих детенышей. Исследование опубликовано в научном журнале Water Biology and Security (WBS).
Материнский иммунитет передается через плаценту, молоко или яйца от матери к детям. Он играет ключевую роль в защите уязвимого потомства от патогенов и присутствует почти у всех позвоночных и беспозвоночных.
Команда выяснила, что взрослые костистые рыбы выделяют слизь, которая повышает иммунитет мальков на личиночной стадии развития, выполняя роль иммуномодулятора.
Исследователи обнаружили, что благодаря слизи смертность личинок рыбок данио-рерио заметно снизилась, а количество патогенов в их кишечнике упало.
«Слизь взрослых рыб может быть использована в качестве потенциального защитного и лечебного средства для повышения иммунитета личинок в аквакультуре, улучшения выживаемости, предотвращения массовой смертности рыб на ранних стадиях жизни, а также играет роль в размножении, иммунитете», — отметили авторы открытия.
Ранее ученые выяснили, как рыбы определяют направление звука под водой.