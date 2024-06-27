Рыбья слизь оказалась аналогом молока у млекопитающих, выяснили ученые

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила, что рыбы могут передавать своим личинкам материнский иммунитет приблизительно тем же образом, как это делают млекопитающие для своих детенышей. Исследование опубликовано в научном журнале Water Biology and Security (WBS).

Материнский иммунитет передается через плаценту, молоко или яйца от матери к детям. Он играет ключевую роль в защите уязвимого потомства от патогенов и присутствует почти у всех позвоночных и беспозвоночных.

Команда выяснила, что взрослые костистые рыбы выделяют слизь, которая повышает иммунитет мальков на личиночной стадии развития, выполняя роль иммуномодулятора.

Исследователи обнаружили, что благодаря слизи смертность личинок рыбок данио-рерио заметно снизилась, а количество патогенов в их кишечнике упало.

«Слизь взрослых рыб может быть использована в качестве потенциального защитного и лечебного средства для повышения иммунитета личинок в аквакультуре, улучшения выживаемости, предотвращения массовой смертности рыб на ранних стадиях жизни, а также играет роль в размножении, иммунитете», — отметили авторы открытия.

Ранее ученые выяснили, как рыбы определяют направление звука под водой.