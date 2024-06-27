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Ученые сделали рога носорогов радиоактивными для защиты от браконьеров

WITS: радионуклиды в рогах носорогов серьезно затруднят международную контрабанду

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WITS University

Ученые из Витватерсрандского университета (WITS) в ЮАР применили новый метод защиты носорогов от незаконной добычи рогов, введя в них радиоактивный состав. Это должно помешать браконьерам, отстреливающим животных ради их рогового материала, сообщается на официальном сайте научного учреждения.

ЮАР обладает самой большой популяцией носорогов в мире — на территории государства проживает около 15 тыс. особей.

Это привлекает браконьеров, поскольку стоимость носорожьих рогов на черном рынке сравнима с кокаином или золотом. Эти части животного востребованы в Азии, где их применяют в традиционной медицине.

Несмотря на усилия правительства африканской страны по защите носорогов, в 2023 году в национальных парках ЮАР нелегально добыли 499 зверей — на 11% больше по сравнению с 2022 годом.

По словам авторов проекта Rhisotope, радиоактивные материалы сделают рога бесполезными и даже опасными для человека при употреблении. При этом доза радионуклидов остается достаточно низкой, чтобы не вредить самому зверю и окружающей среде.

Кроме того, радиоактивная метка сделает невозможным провоз таких рогов через пограничные пункты, поскольку ее обнаружат датчики, установленные для предотвращения контрабанды ядерных материалов.

В рамках проекта исследователи планируют ввести источники радиации 20 носорогам. Исследователи отметили, что одна доза радионуклидов обезопасит зверя от браконьеров на пять лет, тогда как сегодня с той же целью носорогам приходится спиливать рога каждые 18 месяцев.

Ранее ученые заявили, что нашли способ спасти почти исчезнувших северных белых носорогов.

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