В РАН рассказали, как защититься от летящего на Землю астероида

Защититься от астероида, который подлетит очень близко к Земле, можно только с помощью ядерного оружия. Об этом kp.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, его нужно будет развалить, потому что обломки от этого небесного тела нанесут меньший ущерб, чем удар целого астероида.

«Атмосфера нас, конечно, защищает. Но, если тело больше чем сотни метров, оно долетит до поверхности Земли с большой долей вероятности. И уничтожит целую область. Только кратер останется. <...> Самый эффективный способ предотвратить столкновение с Землей — отклонить объект с опасной траектории. Столкнули астероид с помощью космического зонда, пролетел он мимо — и пусть себе дальше летает», — уточнил Железнов.

При этом ракеты, которые могли бы защитить Землю от астероида по команде, пока не созданы, заключил он.

На официальном сайте Европейского космического агентства (ЕКА) до этого сообщалось, что один из крупнейших астероидов в Солнечной системе — 2011 UL21 — подойдет к Земле на минимальное расстояние за последние 124 года. Событие случится в 27 июня. Астероид 2011 UL21 больше, чем 99% известных околоземных астероидов. Его габариты составляют от 1,7 до 3,9 километра, что сопоставимо с размерами горы.

Ранее были названы причины изменения скорости вращения Земли.