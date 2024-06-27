Астроном рассказал, почему на Земле происходят землетрясения

Землетрясения в мире происходят из-за движения литосферных плит, которые давят или накладываются друг на друга. Об этом kp.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

При этом изменение скорости вращения Земли не может спровоцировать это природное явление, уточнил астроном. При этом, по его словам, движение Луны может влиять на этот процесс.

«Предположения о том, что притяжение Луны провоцирует сброс напряжений в земной коре, то есть вызывает землетрясения, есть. Но это именно предположения. Чтобы выяснить точно, хорошо учесть все мельчайшие факторы. Возможно, там, в исчезающе малых цифрах, и прячутся интересные процессы», — сказал Железнов.

До этого Николай Железнов говорил, что глобальное потепление и сезонные процессы, в том числе таяние ледников, могут влиять на изменение скорости вращения Земли, которая начала замедляться. При этом он уточнил, что такое явление фиксируется регулярно на протяжении всей геологической истории. По его словам, причиной изменения скорости вращения планеты также служит приливное взаимодействие с Луной.

Ранее стало известно, что половина озер в мире лишились способности к восстановлению.