Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали об опасных ошибках при измерении давления

AHA: неправильная поза может привести к ошибочному диагностированию гипертонии

close
100%
Shutterstock

Кофе, полный мочевой пузырь или неправильная поза могут исказить результаты измерения кровяного давления. Погрешность может достигать 33 мм рт. ст., сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Из-за рутинности измерения давления оно воспринимается как простая процедура. В результате в 60–70% случаев пациент получает неправильные данные и может не узнать о повышенном давлении, считают кардиологи AHA.

При измерении давления пациент должен сидеть в кресле, откинувшись на спинку стула. Стопы должны стоять на полу, а плечо (часть руки от плечевого до локтевого сустава) — лежать на столе на уровне сердца. Нельзя скрещивать ноги, говорить или думать о тревожных вещах во время измерения.

Перед измерением нужно избегать стресса, спешки, тренировок, курения и кофеина. Важно сходить в туалет, так как полный мочевой пузырь повышает кровяное давление. Желательно отдохнуть пять минут до измерения давления.

Разговор может увеличить давление на величину до 19 мм рт. ст., а скрещенные ноги — до 15 мм рт. ст., напряженная рука — до 20 мм рт. ст., полный мочевой пузырь — до 33 мм рт. ст. Из-за этого человеку могут ошибочно диагностировать кровяное давление.

Ранее россиянам рассказали об ошибках при лечении гипертонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами