Врачи рассказали об опасных ошибках при измерении давления

Кофе, полный мочевой пузырь или неправильная поза могут исказить результаты измерения кровяного давления. Погрешность может достигать 33 мм рт. ст., сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Из-за рутинности измерения давления оно воспринимается как простая процедура. В результате в 60–70% случаев пациент получает неправильные данные и может не узнать о повышенном давлении, считают кардиологи AHA.

При измерении давления пациент должен сидеть в кресле, откинувшись на спинку стула. Стопы должны стоять на полу, а плечо (часть руки от плечевого до локтевого сустава) — лежать на столе на уровне сердца. Нельзя скрещивать ноги, говорить или думать о тревожных вещах во время измерения.

Перед измерением нужно избегать стресса, спешки, тренировок, курения и кофеина. Важно сходить в туалет, так как полный мочевой пузырь повышает кровяное давление. Желательно отдохнуть пять минут до измерения давления.

Разговор может увеличить давление на величину до 19 мм рт. ст., а скрещенные ноги — до 15 мм рт. ст., напряженная рука — до 20 мм рт. ст., полный мочевой пузырь — до 33 мм рт. ст. Из-за этого человеку могут ошибочно диагностировать кровяное давление.

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