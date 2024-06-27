Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опрос показал, что люди стали меньше доверять ученым

APPC: доверие общества к надежности и компетентности ученых упало на 8%

close
100%
Depositphotos

Общественное восприятие авторитета и надежности деятелей науки упало за последний год. Об этом говорится в новом докладе Центра государственной политики Анненберга (APPC) Пенсильванского университета в США. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Выводы специалистов APPC основаны на данных социологических опросов, проводившихся в 2023 и 2024 годах. Факторы отношения граждан к сфере науки и ее работникам предсказывают общественную поддержку финансирования исследовательских проектов.

Эти факторы заключаются в том, воспринимаются ли наука и ученые как заслуживающие доверия и компетентные специалисты, способные преодолевать предвзятость и исправлять ошибки. Также респондентов попросили оценить, приносит ли работа исследователей пользу стране и людям.

Как показало новое исследование, в целом ученые пользуются большим уважением в обществе. Однако в 2024 году показатели восприятия их компетентности снизились с 77 до 70% по сравнению с 2023 годом. Доверие людей к научным сотрудникам за тот же промежуток времени упало с 67 до 59%.

Опрос также показал, что в 2024 году меньше людей считали, что открытия ученых приносят пользу стране и рядовым гражданам: 66% против 75% и 60% против 68% соответственно.

По словам авторов доклада, снижение доверия к ученым может быть связано с такими неоднозначными проблемами, как изменение климата и пандемия COVID-19, а также с обеспокоенностью по поводу быстрого развития и внедрения искусственного интеллекта (ИИ).

Также выяснилось, что среди всех сфер науки люди меньше всего доверяют специалистам по ИИ — о доверии к этим исследователям сообщили лишь 12% респондентов. При этом климатологам верят 39%, а ученым-медикам — 41% опрошенных.

Ранее ученые назвали три главные причины веры людей в теории заговора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами