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Населению Исландии угрожает многолетнее извержение вулканов, предупредили ученые

TN: вулканическая активность на юго-западе Исландии может продлиться десятилетия

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Marco di Marco/AP

Извержения вулканов на полуострове Рейкьянес в юго-западном регионе Исландии может затянуться на годы и десятилетия, угрожая 70% населения островного государства. К такому выводу пришла международная группа ученых из США, Швеции, Чехии и Исландии. Исследование опубликовано в научном журнале Terra Nova (TN).

Хотя в Исландии регулярно извергаются вулканы, полуостров Рейкьянес бездействовал около 800 лет. Но его предыдущая вулканическая эпоха продолжалась на протяжении столетий, что побудило ученых предсказать, что возобновление вулканизма станет началом очередного долгого эпизода.

Команда проанализировала результаты трех лет наблюдений, включавшие сейсмические данные и анализ образцов лавы. Ученые пришли к выводу, что в 2021 году регион Рейкьянеса вступил в новую вулканическую эру.

Хотя это знаменует собой начало потенциально постоянных извержений вулканов в Исландии, исследователи пока не могут точно предсказать, как долго продлятся эти эпизоды и промежутки между ними.

Ученые рассчитывают использовать относительно спокойную природу активных исландских вулканов для изучения геологических процессов, вызывающих извержения.

Ранее токсичный шлейф от извержения вулкана в Исландии накрыл север Европы и продвинулся в сторону России.

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