Названы факторы, которые влияют на вероятность срыва у бросившего пить

Принято выделять внутриличностные и межличностные детерминанты, которые влияют на вероятность срыва. Внутриличностных факторов шесть, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр-нарколог, создатель научно ориентированной программы реабилитации зависимых Sober One Марат Агинян.

«Первый — самоэффективность, то есть вера в свою способность оставаться трезвым. Если она сильная, шанс справиться с зависимостью высокий. Второй — позитивное ожидание от употребления. Я сижу, скучаю, мозг сразу предложил такую картину: бокал крафтового пива, кино, красота и идиллия. Если человек видит только красивую часть и не видит последствий от употребления, то риск срыва высок», – рассказал врач.

Третья детерминанта — сила тяги, ее, по словам нарколога, можно сравнить с ощущением жажды.

«Четвертая, но самая главная на мой взгляд, — это мотивация. Если она слабая, то вряд ли человек сможет бросить. Пятая — навыки предотвращения срыва, а шестая — эмоциональное состояние бросившего. А. Марлатт, который представил эти детерминанты, не успел доработать эту классификацию, но его последователи опубликовали ряд работ, посвященных тому, что межличностные факторы даже важнее внутриличностных. Мы ведь социальные животные и наше окружение сильно на нас влияет, — это может объяснить высокую эффективность программ психосоциальной реабилитации, основанных на поддержке друг друга», – отметил нарколог.

Подробнее о том, как ощущает себя бросивший человек в первые годы трезвости, как происходит срыв, как его предотвратить и что делать, если он уже произошел, — в интервью Агиняна «Газете.Ru».

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