Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван продукт для защиты пожилых женщин от переломов

Osteoporos Int: ежедневное потребление чернослива защищает кости от истончения

close
100%
Depositphotos

Ежедневное потребление чернослива может защитить от переломов женщин в постменопаузе. Это показало исследование, опубликованное в журнале Osteoporosis International (Osteoporos Int).

За процесс обновления костей отвечают два типа клеток: разрушающие ткань и достраивающие ее. Нарушение баланса между ними с возрастом приводит к истончению костей и переломам. Женщины страдают от этого чаще мужчин, причем риск переломов повышается в менопаузе.

В новом исследовании ученые оценили костные ткани 235 женщин в постменопаузе. Их разделили на три группы: одна не ела чернослив, вторая съедала 50 граммов (от 4 до 6 ягод) чернослива ежедневно, третья съедала 100 граммов (от 10 до 12 ягод) чернослива ежедневно. За ними наблюдали один год.

Каждые шесть месяцев участницам проводили компьютерную томографию. Плотность кости уменьшилась в группе, которая не ела чернослив. Женщинам из других групп удавалось поддерживать прочность костей. При этом было достаточно потреблять 50 граммов чернослива.

Авторы заключили, что потребление чернослива может снизить риск остеопороза, но необходимы дополнительные исследования. Работа ученых отличалась от предыдущих использованием особого подвида КТ. Он позволил оценить трехмерную структуру кости, а потому точнее определить ее прочность.

Положительный эффект чернослива может быть связан с содержащимися в нем полифенолами — веществами, смягчающими воспаление.

Ранее врач оценила эффективность разгрузочных дней для похудения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами