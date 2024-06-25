Ученые назвали способ и стоимость спасения природы от нового великого вымирания

Международная группа ученых-экологов и защитников окружающей среды из различных природоохранных организаций назвала способ сохранить биологическое разнообразие Земли, предотвратив очередное массовое вымирание. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Science (FIS).

По словам специалистов, в истории нашей планеты известно пять крупных вымираний флоры и фауны. Чтобы не допустить шестого, достаточно сосредоточить усилия на охране наиболее редких видов, которые, как правило, сосредоточены на небольших территориях.

«Редкие виды обычно плотно сконцентрированы. В нашем исследовании мы выяснили, что для предотвращения шестого великого вымирания жизни на Земле будет достаточно взять под защиту около 1,2% поверхности планеты», — уточнил ведущий автор исследования, доктор Эрик Динерштейн.

Ученые начали с составления карты всего мира, используя шесть слоев глобальных данных о биоразнообразии. Объединив эти слои данных с картами существующих охраняемых территорий и частичным анализом земного покрова, специалисты смогли определить наиболее важные, в настоящее время незащищенные области биоразнообразия. Эти территории назвали «императивами сохранения биоразнообразия».

Исследователи подчеркнули, что на указанных территориях обитает более 4,7 тыс. находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

По оценкам команды, обеспечение защиты императивам сохранения биоразнообразия обойдется миру примерно в $170 млрд, или в $34 млрд в год в течение пяти лет. Это довольно скромная цифра, составляющая менее 0,2% ВВП США, или менее 9% ежегодных субсидий в пользу индустрии добычи полезных ископаемых.

Ранее ученые выяснили, что ураганы и другие стихийные бедствия угрожают выживанию тысяч диких видов животных.