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Назван фактор, повышающий риск развития болезни Паркинсона в два раза

BJGP: тревожность повышает риск развития болезни Паркинсона в два раза

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Ученые из Калифорнийского университета в США установили, что риск развития болезни Паркинсона в возрасте 50 лет и старше как минимум в два раза выше у людей с высокой тревожностью. Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of General Practice (BJGP).

Исследователи проанализировали данные служб первичной медицинской помощи Великобритании за период с 2008 по 2018 год для оценки состояния здоровья 109 435 человек с тревожностью (развившейся в возрасте 50 лет и старше) и 878 256 здоровых добровольцев. Ученые определили наличие (или отсутствие) признаков болезни Паркинсона, таких как проблемы со сном, депрессия, тремор и нарушение равновесия, у всех испытуемых. После этого исследователи подсчитали, сколько времени обычно проходило после диагностики тревожности до обнаружения клинических признаков болезни Паркинсона.

Результаты показали, что риск развития болезни Паркинсона у тревожных людей был в два раза выше по сравнению с лицами из контрольной группы. Такая корреляция сохранялась после корректировки результатов с учетом возраста, пола, социальной депривации, факторов образа жизни, наличия психических заболеваний и деменции, а также травм головы.

Ученые также установили, что такие симптомы, как депрессия, проблемы со сном, усталость, когнитивные нарушения, снижение артериального давления, тремор, нарушение равновесия и запор часто предшествовали развитию болезни Паркинсона при повышенной тревожности.

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