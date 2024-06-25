Ученые выяснили, какие кишечные бактерии могут повышать риск развития диабета

В кишечниках страдающих сахарным диабетом людей чаще встречается бактерия Prevotella copri, которая продуцирует аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA). Люди с хронически высоким уровнем ВСАА в крови больше остальных подвержены риску ожирения и диабета. К таким выводам пришли ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана в составе научного коллектива. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

Ученые проанализировали состав кишечных микробиомов людей с сахарным диабетом второго типа (СД2), преддиабетом и нормальным уровнем глюкозы в крови. Отмечается, что добровольцы были набраны в США, Израиле, Швеции, Финляндии, Дании, Германии, Франции и Китае. Оценка состояния микробиоты толстого кишечника проводилась путем исследования образцов кала.

Исследователи обнаружили, что определенные штаммы кишечных бактерий обладают функциями, которые могут быть связаны с различным риском развития СД2, например, выработкой определенных аминокислот. В частности, ученые установили, что бактерия Prevotella copri, способная продуцировать большое количество аминокислот с разветвленной цепью (BCAA), чаще встречалась в кишечном микробиоме больных сахарным диабетом. Предыдущие исследования показали, что у лиц с хронически высоким уровнем ВСАА в крови более высокий риск развития ожирения и диабета.

Также выяснилось, что бактериофаги — вирусы, поражающие бактерии, — могут быть причиной изменений в определенных штаммах кишечных бактерий и косвенными провокаторами сахарного диабета. Ученые объяснили, что вирусы могут заражать бактерии и изменять их функции таким образом, что последние становятся способными повышать или снижать риск развития этого заболевания.

Исследователи отметили, что для определения точных механизмов воздействия бактериофагов и бактерий на здоровье нужны дополнительные исследования. Они предположили, что микробиом кишечника можно изменить с помощью коррекции рациона, пересадки фекалий или приема пробиотиков. Такие вмешательства могут влиять на риск развития диабета.

Ранее врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета.