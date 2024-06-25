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Токсичные «вечные химикаты» легко впитываются через кожу, выяснили ученые

EnvInt: вещества группы ПФАС попадают в кровоток при касании

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Shutterstock

Британские ученые из Бирмингемского университета выяснили, что некоторые пер- и полифторалкильные соединения (ПФАС) легко преодолевают кожный барьер и попадают в кровеносную систему людей и животных. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

ПФАС представляют собой группу из 16 тыс. химических соединений. Их широко используют при производстве посуды с антипригарным покрытием водоотталкивающих тканей и других материалов с жаростойкими и непромокаемыми свойствами.

Поскольку эти вещества почти не разлагаются в окружающей среде, их называют «вечными химикатами». Известно, что ПФАС могут накапливаться в организме и вызывать тяжелые болезни, включая рак, заболевания эндокринной системы, повреждения репродуктивных функций и различные осложнения при беременности.

В новом исследовании специалисты изучили 17 широко используемых ПФАС. В экспериментах команда использовала 3D-модели, эквивалентные человеческой коже — многослойные ткани, выращенные в лаборатории, которые имитируют свойства внешнего покрова организма.

Из 17 протестированных ПФАС команда обнаружила, что 15 веществ продемонстрировали значительную абсорбцию через кожу — не менее 5% от дозы воздействия.

При изученных дозах воздействия всасывание в кровоток наиболее регулируемой ПФАС (перфтороктановой кислоты; ПФОК) составляло 13,5%, при этом еще 38% примененной дозы сохранялись в коже для потенциального долгосрочного поступления в кровообращение.

Поглощенное количество, по-видимому, коррелирует с длиной углеродной цепи внутри молекулы. Например, абсорбция перфторпентановой кислоты была в четыре раза выше, чем у ПФОК, и составляла 59%, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что ПФАС могут накапливаться в мужских тестикулах и вредить здоровью будущих детей.

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