Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда состоится запуск «Союза МС-26»

Космонавт Овчинин: запуск «Союза МС-26» намечен на 11 сентября 

close
100%
Freepik

Командир экипажа, космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин заявил, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» намечен на  11  сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Овчинин подчеркнул, что продолжительность миссии составит 202 суток, на Землю экипаж корабля должен вернуться 1 апреля 2025 года.

До этого командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. Суммарно он провел в космосе 1 тыс. суток.

Кононенко отметил, что достижение этого рекорда стало возможным благодаря 15 годам профессиональной подготовки. В настоящее время он находится в пятой космической экспедиции своей карьеры, которая завершится в сентябре текущего года.

21 июня он отметит свое 60-летие в космосе, а после завершения годовой экспедиции его общее время пребывания в космосе составит 1110 суток.

Олег Кононенко, родившийся 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения), совершил свой первый полет в космос в апреле 2008 года на МКС на корабле «Союз ТМА-12».

Ранее космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами