Стало известно, когда состоится запуск «Союза МС-26»

Командир экипажа, космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин заявил, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» намечен на 11 сентября 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Овчинин подчеркнул, что продолжительность миссии составит 202 суток, на Землю экипаж корабля должен вернуться 1 апреля 2025 года.

До этого командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко установил новый рекорд по пребыванию в околоземном пространстве. Суммарно он провел в космосе 1 тыс. суток.

Кононенко отметил, что достижение этого рекорда стало возможным благодаря 15 годам профессиональной подготовки. В настоящее время он находится в пятой космической экспедиции своей карьеры, которая завершится в сентябре текущего года.

21 июня он отметит свое 60-летие в космосе, а после завершения годовой экспедиции его общее время пребывания в космосе составит 1110 суток.

Олег Кононенко, родившийся 21 июня 1964 года в городе Чарджоу Туркменской ССР (ныне Туркменабат, Туркмения), совершил свой первый полет в космос в апреле 2008 года на МКС на корабле «Союз ТМА-12».

Ранее космический корабль Crew Dragon перестыковался на другой узел МКС.