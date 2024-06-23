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Китайский массаж лица помог женщине найти у себя рак

Daily Mail: массаж лица помог женщине найти у себя раковую опухоль 4-й стадии

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helenbender/TikTok/Shutterstock

26-летняя американка нашла у себя раковую опухоль во время массажа лица скребком гуа ша. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время массажа гуа ша, который женщина проводила себе дома, она заметила образование на шее. Оно быстро выросло до размера сливы. Как выяснили врачи, опухоль оказалась вызвана клетками рака кожи, которые распространились на лимфоузлы пациентки.

За семь лет до этого пациентке удалили родинку с признаками рака на спине. Судя по всему, врачи не смогли убрать все раковые клетки, а женщина не обратила внимания на новые родинки, которые появились после процедуры. В результате у нее развилась меланома 4-й стадии с 22% шансами на выживание. У нее обнаружили 20 метастазов на различных органах. После нескольких операций и иммунотерапии у нее не осталось признаков рака.

Онкологи рекомендуют ежегодно проверять все тело у дерматолога на наличие подозрительных родинок (в них зарождается примерно треть всех случаев меланомы), использовать солнцезащитный крем и избегать избыточного воздействия солнца.

Ранее российские ученые рассказали, как спасти кожу от вызывающего рак ультрафиолета.

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