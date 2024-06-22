Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда вакцину от рака начнут испытывать на добровольцах

Гинцбург: исследования вакцины от рака на добровольцах могут начать в 2025 году

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Глава научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от рака могут начать испытывать на добровольцах к середине 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

«К середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — поделился Гинцбург.

В настоящее время вакцина проходит проверку в рамках доклинических исследований на мышах. Ученые хотят не просто продлить жизнь грызуну с меланомой в 2-3 раза, но создать препарат, который будет гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.

Гинцбург уточнил, что вакцина будет помогать при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах, если ученые смогут этого добиться. При таких видах рака метастазы появляются на ранних стадиях.

До этого Минздрав России предложил обновить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические болезни.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что российские «вакцины» от рака будут назначать тем, у кого уже есть опухоль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами