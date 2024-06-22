Стало известно, когда вакцину от рака начнут испытывать на добровольцах

Глава научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцину от рака могут начать испытывать на добровольцах к середине 2025 года. Его слова передает РИА Новости.

«К середине следующего года мы начнём клинические исследования вакцины с участием пациентов с онкологическими заболеваниями», — поделился Гинцбург.

В настоящее время вакцина проходит проверку в рамках доклинических исследований на мышах. Ученые хотят не просто продлить жизнь грызуну с меланомой в 2-3 раза, но создать препарат, который будет гарантированно уничтожать как опухоль, так и метастазы.

Гинцбург уточнил, что вакцина будет помогать при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной железы, определенных видах рака почек, меланомах, если ученые смогут этого добиться. При таких видах рака метастазы появляются на ранних стадиях.

До этого Минздрав России предложил обновить список профессиональных заболеваний, включив в него онкологические болезни.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что российские «вакцины» от рака будут назначать тем, у кого уже есть опухоль.