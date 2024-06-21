Ученые выяснили, как повысить шансы дожить до 100 лет

Ведение здорового образа жизни в 80 лет повышает шансы на то, чтобы прожить до ста лет. Это показало исследование, опубликованное в JAMA Network Open.

Ученые проанализировали данные 5222 человек из Китая. 25% человек, которые вели нездоровый образ жизни, дожили до ста лет. В группе здорового образа жизни таких было 32%. Также они реже страдали от проблем с физическим здоровьем или нарушений памяти.

«Приверженность здоровому образу жизни, по-видимому, важна даже в позднем возрасте. Это позволяет предположить, что стратегии по улучшению образа жизни могут сыграть ключевую роль в содействии здоровому старению и долгой жизни», — отметили авторы.

Также исследование показало, что отказ от курения, тренировки и правильное питание — главные факторы долголетия. До ста лет чаще доживали люди, которые не курили, регулярно занимались спортом и придерживались сбалансированного питания. При этом шансы на долгую жизнь не отличались у городских и сельских жителей.

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