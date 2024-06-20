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Ученые спасли от исчезновения вымиравших пиренейских рысей

МСОП: охранный статус пиринейской рыси удалось повысить до «уязвимого»

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые и защитники природы подвели итоги усилий по сохранению популяции пиренейских, или иберийских, рысей. За последние 20 лет охранный статус этого вида повысился с «находящегося под угрозой исчезновения» до «уязвимого», сообщается на сайте Международного союза охраны природы (МСОП).

Сегодня общее количество особей, включая молодых и половозрелых пиренейских рысей, оценивается в более чем 2000 животных.

Работа по сохранению хищников была сосредоточена на увеличения численности его основной добычи — европейского кролика, который также находился под угрозой исчезновения. Кроме того, в местах обитания пиренейских рысей восстанавливали леса и кустарники — естественные укрытия этих зверей.

С 2010 года более 400 иберийских рысей были повторно завезены в некоторые районы Португалии и Испании. Сегодня рыси обитают на площади не менее 3320 квадратных километров, что на 13,5% больше по сравнению с показателем 2005 года.

Однако иберийская рысь по-прежнему находится под угрозой, главным образом из-за потенциальных колебаний численности европейской популяции кроликов в случае дальнейших вспышек вируса. Иберийская рысь также подвержена заболеваниям домашних кошек.

Браконьерство и автотранспорт также представляют опасность, особенно там, где дороги с интенсивным движением пересекают среду обитания диких кошек, предупредили в МСОП.

Ранее зоологи выяснили, что во Франции популяция рысей сократилась до 150 особей.

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