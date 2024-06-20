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Ученые назвали калорийный продукт, помогающий похудеть

HealthDay: орехи помогают похудению, несмотря на высокую калорийность

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Shutterstock

Несмотря на высокую калорийность, орехи не препятствуют снижению веса, а способствуют ему. Это показало исследование, объединившее данные семи экспериментов, сообщает HealthDay.

В семи экспериментах приняли участие сотни взрослых с избыточным весом или ожирением, за которыми наблюдали от четырех до 52 недель. Ни одно из исследований не выявило негативного влияния орехов на потерю веса. Более того, некоторые эксперименты показали, что орехи могут способствовать снижению веса.

Участники, которые ежедневно съедали от 40 до 85 граммов миндаля, арахиса, фисташек или грецких орехов, потеряли больше веса, чем те, кто не ел орехи. Диета, обогащенная орехами, позволила участникам дополнительно сбросить от 1,3 до 7,2 кг.

«Орехи богаты полезными ненасыщенными жирами, растительными белками и пищевыми волокнами, которые играют роль в обеспечении чувства сытости и защищают от избыточного потребления калорий», — отметили ученые.

Также было доказано, что орехи помогают сохранить здоровье сердца, кишечника и мозга.

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