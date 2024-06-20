Врач рассказал, какие продукты приводят к ботулизму

Чаще всего встречается пищевая форма ботулизма. Наиболее распространенный источник заражения — консервы, но также можно заразиться и при употреблении копченой, соленой или вяленой рыбы. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист, педиатр Евгений Шаповалов.

Виновник ботулизма — бактерия Clostridium botulinum, которая вырабатывает ботулотоксин. Этот процесс возможен только при низком уровне кислорода, например, в герметичной банке. Поэтому чаще всего заражение происходит при употреблении консервов: соленых и маринованных овощей, мясных, рыбных или овощных консервов, компотов или варенья.

«Также отмечу, что ботулизмом можно заразиться и от вяленой, соленой или копченой рыбы — если в процессе приготовления продукт не подвергали правильной обработке. В этом случае обезопасить себя поможет отказ от покупки рыбы с рук и правильное хранение — в холодильнике, при температуре не выше 3 градусов», — объяснил врач.

При домашней консервации важно тщательно стерилизовать емкости. Также следует избегать покупных консервов в мятой упаковке, а продукты из вздутых или поврежденных банок категорически нельзя употреблять.

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