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Ученые нашли психологический прием, помогающий школьникам понимать математику

Cogent Education: осознание когнитивных процессов улучшает изучение математики

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Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили способ, позволивший облегчить изучение математики. Он оказался связан с метакогнитивными знаниями — возможностью человека осознавать и объяснять свои мыслительные процессы. Исследование опубликовано в научном журнале Cogent Education.

В ходе работы изучались навыки мышления и возможные различия в уровнях обучения детей в общеобразовательной финской школе. Специалисты сконцентрировались на метакогнитивных знаниях учеников шестых, седьмых и девятых классов в контексте математики.

«Исследование показало, что девятиклассники преуспели в объяснении использования ими стратегий обучения, в то время как семиклассники продемонстрировали умение понимать, когда и почему следует использовать определенные стратегии.

Никаких других различий между уровнями обучения не наблюдалось, что подчеркивает необходимость постоянной поддержки на протяжении всего обучения», — объяснила первый автор статьи Сюзанна Тойкка.

Учащиеся, которые могут оценить свое собственное обучение и понимание, лучше подготовлены к решению новых задач и адаптации к меняющейся среде. Такие навыки имеют решающее значение для обучения на протяжении всей жизни, поскольку они обеспечивают непрерывное развитие и обучение на протяжении всей жизни, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, когда домашние задания по математике вредят детям.

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