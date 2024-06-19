Ученые создали технологию точной доставки лекарств с помощью ультразвука

Американские ученые из Университета штата Юта испытали передовой способ точной доставки лекарств в нужное место организма с помощью ультразвуковых волн. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Molecular Biosciences (FMB).

Технология основана на использовании наноносителей — крошечных капель диаметром 470 до 550 нанометров в полимерной оболочке. В оболочке находится смесь препарата с перфторуглеродами, отталкивающими жидкость.

Чтобы высвободить лекарство, исследователи воспроизвели ультразвук — звуковую волну с частотой, превышающей верхний предел человеческого слуха от 300 до 900 килогерц. Луч ультразвука можно направлять в трех измерениях, чтобы сфокусироваться на нужной области тела размером всего несколько миллиметров в поперечнике.

Ультразвук заставляет перфторуглероды расширяться, растягивая оболочку капли и делая ее более проницаемой для лекарства, которое затем всасывается в органы, ткани или клетки, где это необходимо.

Результаты тестов показали, что баланс между стабильностью нанокапель и эффективностью доставки был оптимальным для ядер капсул.

Чтобы проверить безопасность, исследователи вводили одной длиннохвостой макаке шесть доз нанокапель с недельными интервалами и отслеживали эволюцию ряда биомаркеров крови для функций печени, почек и иммунного ответа. Эксперимент продемонстрировал, что нанокапли хорошо переносятся без каких-либо заметных побочных эффектов.

Ранее ученые создали наночастицы для безопасного лечения беременных.