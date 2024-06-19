Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали технологию точной доставки лекарств с помощью ультразвука

FMB: разработан ультразвуковой метод точечного введения препаратов в организм

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Юта испытали передовой способ точной доставки лекарств в нужное место организма с помощью ультразвуковых волн. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Molecular Biosciences (FMB).

Технология основана на использовании наноносителей — крошечных капель диаметром 470 до 550 нанометров в полимерной оболочке. В оболочке находится смесь препарата с перфторуглеродами, отталкивающими жидкость.

Чтобы высвободить лекарство, исследователи воспроизвели ультразвук — звуковую волну с частотой, превышающей верхний предел человеческого слуха от 300 до 900 килогерц. Луч ультразвука можно направлять в трех измерениях, чтобы сфокусироваться на нужной области тела размером всего несколько миллиметров в поперечнике.

Ультразвук заставляет перфторуглероды расширяться, растягивая оболочку капли и делая ее более проницаемой для лекарства, которое затем всасывается в органы, ткани или клетки, где это необходимо.

Результаты тестов показали, что баланс между стабильностью нанокапель и эффективностью доставки был оптимальным для ядер капсул.

Чтобы проверить безопасность, исследователи вводили одной длиннохвостой макаке шесть доз нанокапель с недельными интервалами и отслеживали эволюцию ряда биомаркеров крови для функций печени, почек и иммунного ответа. Эксперимент продемонстрировал, что нанокапли хорошо переносятся без каких-либо заметных побочных эффектов.

Ранее ученые создали наночастицы для безопасного лечения беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами