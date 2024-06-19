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Звуковая стимуляция помогла «исправить» мозговые ритмы у людей с деменцией

PLOS Biology: звуковая стимуляция исправляет альфа-ритмы мозга при деменции

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Стимуляция особых мозговых волн с помощью звука может быть полезна для людей с деменцией. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS Biology.

Нарушения сна поражают до половины людей с деменцией. Было показано, что для них характерны нарушения альфа-ритмов мозга, связанных с памятью и восприятием. В новом исследовании ученые выяснили, что смягчить эти нарушения может особая звуковая стимуляция ACLAS.

Во время стимуляции ученые отслеживали электрическую активность мозга. Они показали, что звуковая стимуляция воздействует на альфа-ритмы мозга. Процедура была неинвазивной, то есть не требовала разрезов.

Учитывая связь альфа-ритмов с работой мозга, ученые считают, что звуковая стимуляция может улучшить познание и сон людей.

«Использование звука — это мощный, неинвазивный подход для стимулирования определенных ритмов в мозге. Обнаружение способа управления этими ритмами важно, поскольку мы знаем, что ритмы мозга медленнее при заболеваниях вроде болезни Альцгеймера», — объяснили авторы исследования.

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