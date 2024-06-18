Ученые выяснили, каких мужчин предпочитают уверенные в себе женщины

Американские ученые из Техасского университета A&M изучили особенности предпочтений женщин при выборе мужчин в качестве романтических партнеров. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychology Science (EPS).

Предыдущие изыскания показали, что физические характеристики, такие как рост и физическая форма, служат важными показателями генетического качества мужчины и его потенциала приобретения ресурсов. Оба аспекта считаются критическими факторами при выборе партнера.

Для своего исследования ученые набрали 247 гетеросексуальных женщин среднего возраста 24,4 года. Участникам показали серию изображений мужчин разного роста и ширины плеч. Рост варьировался от 160 см до 190 см, а плечи подразделялись на узкие (1,1), средние (1,2) и широкие (1,3).

Каждое мужское изображение располагалось рядом с женской фигурой ростом 172 см, что фиксировало соотношение их параметров.

Чтобы оценить влияние окружающей среды условий, участников случайным образом распределили в один из трех сценариев: безопасный, с нехваткой ресурсов и опасный.

Женщины оценили мужчин как более привлекательных, мужественных, доминирующих и обладающих более высокими защитными способностями по мере увеличения роста и ширины плеч.

Вопреки ожиданиям ученых, факторы окружающей среды существенно не изменили оценки женщинами физических качеств мужчин.

Это стало неожиданностью, учитывая, что предыдущие исследования показали, что факторы окружающей среды могут влиять на предпочтения партнера, потенциально отдавая приоритет чертам, которые сигнализируют о способности предоставлять ресурсы или защиту в суровых условиях.

Другим открытием оказалась закономерность, согласно которой уверенные в своей красоте и привлекательности женщины оценивали самых высоких и широкоплечих мужчин как наиболее интересных и желанных партнеров.

«Высокая женская самооценка усиливает предпочтение для более высоких мужчин. Предполагается, что красивые женщины имеют больше возможностей конкурировать с соперницами за доступ к мужчинам, демонстрирующим идеальные внешние качества», — уточнили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как обращение с детьми влияет на привлекательность мужчин в глазах женщин.