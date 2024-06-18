Ученые нашли связь между «гормоном счастья» и женской фертильностью

Японские ученые из Университета Нагои изучили взаимосвязь между нейромедиатором серотонином и репродуктивным здоровьем. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Серотонин — один из важных нейромедиаторов, связанных с настроением и контролем отрицательных эмоций. Ингибиторы обратного захвата серотонина считаются одним из наиболее распространенных методов лечения депрессии. За свои свойства серотонин часто называют «гормоном счастья» или «гормоном радости».

Команда решила выяснить, какую роль серотонинергические нейроны играют в координации метаболизма глюкозы и репродуктивных механизмах.

Чтобы исследовать это, ученые использовали как самок крыс и коз, сосредоточив внимание на ядре дорсального шва и дугообразном ядре гипоталамуса: областях, богатых серотонинергическими нейронами и ключевыми регуляторами репродуктивных гормонов.

Они использовали комбинацию генетических, фармакологических и физиологических методов, чтобы раскрыть связи между этими нейронами, чувствительностью к глюкозе и высвобождением репродуктивных гормонов.

Одним из основных открытий стала значительная экспрессия рецептора серотонина-2C (5HT2CR) в нейронах кисспептина в дугообразном ядре гипоталамуса.

Нейроны кисспептина служат важнейшими регуляторами репродукции, ответственными за генерацию импульсов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ), который, в свою очередь, стимулирует высвобождение лютеинизирующего гормона (ЛГ), необходимого для репродуктивных процессов.

В дальнейших экспериментах исследователи продемонстрировали, что усиление серотонинергической активности в медиобазальном гипоталамусе с помощью флуоксетина, ингибитора обратного захвата серотонина, может противодействовать подавлению импульсов ЛГ, вызванному глюкопривным состоянием (низкой доступностью глюкозы) у самок крыс.

Полученные данные подчеркивают важность серотонинергической передачи сигналов в способности мозга интегрировать информацию о доступности глюкозы и модулировать репродуктивные функции.

Исследование предоставило доказательства того, что серотонинергические нейроны благодаря своей способности воспринимать глюкозу и взаимодействовать с нейронами кисспептина посредством 5HT2CR играют решающую роль в поддержании репродуктивного здоровья, особенно при метаболических проблемах.

Ученые отметили, что их результаты были получены на млекопитающих, и при изучении тех же эффектов на человеке необходимо учитывать широкий спектр факторов. Однако открытие дает информацию, необходимую для лечения репродуктивных расстройств на фоне депрессии.

Ранее исследователи выяснили, что длительный прием антидепрессантов может помешать здоровой сексуальной жизни.