Ученые выяснили, в каком случае психотерапия дает лучший эффект

Нидерландские ученые из Амстердамского свободного университета изучили наиболее эффективные способы лечения депрессии с помощью психотерапии у взрослых. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

Депрессия остается серьезной проблемой общественного здравоохранения. Несмотря на доказанную эффективность психотерапии при борьбе с депрессией, оптимальное количество и частота терапевтических сеансов остаются неясными.

Исследователи провели комплексный поиск в нескольких медицинских базах данных, проанализировав 176 исследований с общим количеством 15,1 тыс. участников.

Ученые изучили информацию о различных аспектах психотерапии, таких как количество сеансов, продолжительность лечения, общее время контакта и количество встреч в неделю.

Команда не нашла существенной связи между количеством сеансов психотерапии или общим временем контакта с терапевтом и эффективностью лечения. Это говорит о том, что простое увеличение количества сеансов или количества времени, проводимого с терапевтом, не обязательно приводит к лучшим результатам.

Но была обнаружена сильная положительная связь между количеством сеансов в неделю и эффективностью лечения. Увеличение частоты с одного до двух сеансов в неделю привело к значительному улучшению результатов лечения.

Это указывает, что проводить сеансы чаще в течение более короткого периода времени более выгодно, чем растягивать их на длительный период.

Ранее ученые назвали простой способ укрепить психическое здоровье.