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Доктор назвал продукты, которые приводят к раку кишечника

Доктор Мясников: обработанное мясо и сахар повышают риск рака кишечника

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Избыток сахара и обработанного мяса в рационе повышает риск развития рака кишечника. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказал доктор Александр Мясников, сообщает aif.ru.

Регулярное употребление 50 граммов обработанного мяса (сосисок, колбас и подобного) в сутки повышает риск развития рака толстой кишки на 16%, рассказал Мясников. Также опасен сахар и дефицит клетчатки (содержится в овощах, фруктах и других растительных продуктах).

Хирург и колопроктолог Бадма Башанкаев отметил, что мясо можно есть один-два раза в неделю. Однако важно регулярно проходить бесплатную диспансеризацию. Она включает анализ кала на скрытую кровь. При положительном результате может быть показана колоноскопия. Также ее следует пройти всем людям в 50 лет. При наличии родственников, которые болели раком кишечника, обследование нужно пройти раньше.

«Если у вас у мамы или папы рак обнаружен в возрасте до 50 лет, вам надо пройти колоноскопию на 10 лет раньше срока, чем было у мамы или папы. Если у папы, например, рак был обнаружен в 40 лет, вам колоноскопию делать надо уже в 30 лет», —  предупредил Мясников. 

Ранее врач рассказала, что полкило котлет могут закрыть дневную норму белка.

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